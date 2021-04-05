اخبار الفن .. انفصال أسما شريف منير ومحمود حجازى .. اتهام محمد رمضان بوقف مسلسل الملك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.

انفصال أسما شريف منير ومحمود حجازي

أعلنت أسما شريف منير بشكل رسمى انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت أسما: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

واضافت أسما : "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

القصة الكاملة لـ إنفصال أسما شريف منير ومحمود حجازى

أثار خبر انفصال البلوجر اسما شريف منير والفنان محمود حجازى جدلا كبيرا، وعلم صدى البلد أن الفنان الشاب محمود حجازي انفصل عن زوجته الإعلامية أسما ابنة الفنان شريف منير.

ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة لـ أنفصال أسما شريف منير ومحمود حجازى..

انفصال أسما شريف منير ومحمود حجازى

علم صدى البلد أن الفنان الشاب محمود حجازي قد انفصل عن زوجته الإعلامية أسما شريف منير نجلة الفنان شريف منير .

وقامت أسما بإلغاء متابعة محمود حجازي على موقع تبادل الصور انستجرام ؛ ليرد حجازي ويلغي متابعته لها هو الآخر.

وكان الثنائي احتفلا بزواجهما في 8 سبتمبر عام 2018 دون الإعلان عنه، الأمر الذي فاجأ العديد من جماهيرهم، فعلق العديد منهم قائلين: "غفلونا".

ونشر العروسان لقطات فوتوجرافية من حفل زفافهم حجازي ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت العروس بفستان أبيض واسع، تميز بكونه منقوشًا ومزينًا بحزام متوسط الحجم من توقيع دار الأزياء العربية "غبريال وليلى".

مين ورا الستار.. شقيقة عمرو يوسف تتهم محمد رمضان بوقف مسلسل أحمس

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه يستعرض رأي وزير الدولة لشؤون الآثار السابق زاهي حواس، والذي اكد فيه أن رمضان هو الأصلح لتقديم دور فرعوني.

وعلق محمد رمضان، على الفيديو، مشيدا برأي زاهي حواس، وقدم وعدا لتقديم أعمال فنية سينمائية تتناول تاريخ مصر الفرعوني، مختصا شخصية الملك أحمس، وذلك بعد الانتقادات التي تم توجيهها للمسلسل الذي يلعب بطولته الفنان عمرو يوسف، ويتناول حياة الملك الفرعوني طارد الهكسوس.

وكتب محمد رمضان، في التعليق: «شهادة أعتز بها من عالم الأثار المصري ووزير الدولة لشئون الأثار السابق #زاهي_حواس وبوعد حضرتك بإذن الله هنعملوا فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم #محمد_رمضان #أحمس ٢٠٢٣».

محمد رمضان يقرر تجسيد الملك أحمس

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو للدكتور زاهي حواس وزير الاثار الأسبق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يكشف فيه عن نيته تقديم شخصية أحمس من خلال عمل سينمائي.

وقال محمد رمضان : “شهادة أعتز بها من عالم الأثار المصري ووزير الدولة لشئون الأثار السابق زاهي حواس وبوعد حضرتك بإذن الله هنعملوا فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم .. محمد رمضان أحمس ٢٠٢٣".

ويأتي إعلان محمد رمضان عن تقديمه لشخصية “احمس” بعد ساعات قليلة من قرار الشركة المنتجة بوقف مسلسل “الملك” والذى يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف والذى يقدم أيضا بشخصية الملك احمس.

البرومو الجديد لمسلسل القاهرة كابول يقتحم عالم الإرهاب

نشر المنتج تامر مرسى برومو مسلسل “القاهرة كابول” المقرر عرضه فى رمضان المقبل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأعلن تامر مرسى عن القنوات التى تعرض مسلسل "القاهرة كابول" وهى الحياة وcbc الا انه لم يحدد توقيت العرض.

مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود.

ويعتمد مسلسل “القاهرة كابول” فى أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى و يجسدها النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين ، ومن المقرر عرض العمل على عدد من القنوات الفضائية .