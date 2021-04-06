خسرت كل شيء.. ميجان ماركل ستحرم من دخول بريطانيا

حُرِّم على ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، أن تخطو بقدميها في بريطاني، فهي لن تعود أبدًا إلى المملكة المتحدة، بعد مقابلتها مع مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية، أوبرا وينفري.

وقالت الكاتبة الملكية "آنا باسترناك" التي كتبت العديد من الكتب عن العائلة المالكة، بما في ذلك The Real Wallis Simpson، دوقة وندسور، أن ميجان لن تحظى الآن بالاحترام من قبل الشعب البريطاني مرة أخرى.

وأكدت الكاتبة، في مقابلة تليفزيونية، أن ميجان ماركل لن تعود إلى المملكة المتحدة مرة أخرى، فهي خسرت محبتها واحترامها في قلوب البريطانيين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأوضحت “باسترناك” سبب استياء الكثير من الناس من مقابلة عائلة ساسكس، وكشفت أن الزوجين ظهرا على أنهما معاديان لبريطانيا.

وقالت: "يشعر الكثير من الناس أن المقابلة كانت افتقارًا تامًا لاحترام النظام الملكي، وبمعنى ما، بالنسبة للبريطانيين، لأن الملكية جزء من نفسية البريطانيين".

وكشفت المقابلة المفاجئة التي أجريت الشهر الماضي، عن عدد من الادعاءات الصادمة حيث تطرقت ميجان للحديث عن معركتها على الصحة العقلية، ومخاوفها من العنصرية في العائلة المالكة.

في حين انقسم الرأي حول المقابلة في المملكة المتحدة، وظهر استطلاع سريع أجرته YouGov بعد يوم من بث المقابلة، أن 44٪ من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن المقابلة كانت مناسبة، مقارنة بـ21٪ فقط من البريطانيين.