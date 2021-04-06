دراسة: 40 ألف طفل أمريكي فقدوا أحد الأبوين بسبب كورونا

أظهرت دراسة حديثة، أن نحو 40 ألفا من الأطفال الأمريكيين، شهدوا وفاة أحد والديهم؛ بسبب جائحة كورونا "كوفيد ـ 19"، خلال العام الماضي.



وأوضحت الدراسة، التي نشرت، الإثنين، في دورية "جاما"، التي تصدرها الجمعية الطبية الأمريكية المعنية بطب الأطفال، أن هذه المشكلة (وفاة أحد الأبوين) قد تزداد سوءا وسط استمرار جائحة فيروس كورونا.



ونوهت بأن تفاقم هذه المشكلة ربما سيكون أكثر بين الأطفال السود، ورغم أنهم يشكلون 14% فقط من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الولايات المتحدة غير أن الدراسة قدرت أنهم يمثلون 20% من الأطفال الذين فقدوا أحد الأبوين بسبب أزمة كورونا.