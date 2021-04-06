79 ألفا و397 إصابة كورونا نشطة في الأردن

أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، انخفاض أعداد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 79 ألفا و397 حالة، حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا لما ذكره الموقع العالمي،توفي 7283 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 82 حالة وفاة الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 639 ألفا و444 حالات، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 34 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 552 ألفاً و764 حالة.

وعالميا،بلغ إجمالي الإصابات حول العالم 132 مليونا و437 الفا و230 حالة، شفي منها 106 ملايين و760 ألفا و547 حالة.