الأرصاد : طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا والعظمى 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس اليوم/ الثلاثاء / نهارا حار على القاهرة والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب البلاد .



ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة على السواحل الشمالية .



أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد ، نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة .



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية شمالية شرقية .



وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الاسكندرية 31 15

وادى النطرون 33 17

طنطا 34 21

شبين الكوم 34 22

دمنهور 33 18

بلطيم 29 16

مطروح 31 17

السلوم 33 11

سيوة 32 13

بورسعيد 26 17

دمياط 25 16

الزقازيق 34 21

المنصورة 33 19

الاسماعيلية 33 19

السويس 34 18

العريش 31 16

رفح 29 15

رأس سدر 33 17

نخل 32 14

نويبع 32 23

طابا 31 22

كاترين 25 15

الطور 30 21

شرم الشيخ 32 21

الغردقة 31 23

مرسى علم 30 20

الفيوم 34 20

بنى سويف 34 19

المنيا 35 19

أسيوط 35 18

سوهاج 35 19

قنا 35 19

الأقصر 36 19

أسوان 36 21

ادفو 36 22

أبوسمبل 35 18

الوادى الجديد 35 17

شلاتين 32 19

ابو رماد 31 18

حلايب 30 19

رأس حدربة 29 18



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 39 25

المدينة 37 25

الرياض 31 17

المنامة 28 21

ابوظبى 31 22

الدوحة 33 19

الكويت 34 19

دمشق 29 15

بيروت 23 19

عمان 30 16

القدس 27 16

غزة 29 17

بغداد 32 16

مسقط 32 25

صنعاء 26 10

الخرطوم 38 24

طرابلس 19 14

تونس 20 12

الجزائر 19 10

الرباط 22 13

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 18 11

اسطنبول 17 11

اسلام اباد 27 16

نيودلهى 38 23

جاكرتا 30 25

بكين 21 09

كوالالمبور 32 24

طوكيو 17 08

اثينا 20 11

روما 17 03

باريس 07 01-

مدريد 22 04

برلين 06 01-

لندن 06 01-

مونتريال 13 03

موسكو 10 04

نيويورك 18 08

واشنطن 22 11

نواكشوط 33 21

اديس ابابا 27 12