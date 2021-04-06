النائب العام الأردني يحظر النشر في تحقيقات الأمير حمزة

قرر النائب العام الأردني الدكتور حسن العبداللات، حظر النشر في كل ما يتعلق بهذه المرحلة من التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، مع الأمير حمزة بن الحسين وآخرين، وذلك حفاظا على سرية التَّحقيقات.



وقال النائب العام الأردني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء - إنّ حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، نشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات" تتعلق بهذا الموضوع على وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي.