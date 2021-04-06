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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزار يلتقى مسئولى مكتب متخصص فى إدارة وتشغيل المدن الطبية

للإطلاع على التفاصيل .. وزير الإسكان يلتقي مصممي أبراج العلمين الجديدة بواشنطن

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاته فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، مع المكتب الاستشارى العالمى الذى يتولى تصميم مشروع الأبراج السكنية بمدينة العلمين الجديدة، الذى ستتولى تنفيذه شركة "cscec" الصينية.
 

وقال وزير الإسكان: تم الاطلاع على جميع تفاصيل مشروع الأبراج السكنية بمدينة العلمين الجديدة ، والتأكيد على الالتزام بتقديم الرسومات التنفيذية فى مواعيدها لتتمكن شركة المقاولات من سرعة التنفيذ.

وأضاف وزير الإسكان: يتكون مشروع الأبراج السكنية بمدينة العلمين الجديدة من 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 

و عقد وزير الإسكان اجتماعا مع مكتب HKS، وهو متخصص في المنشآت الصحية والمراكز الطبية، وتركز الاجتماع على كيفية الاستعانة بمشغلين عالميين لإدارة مدينة طبية متكاملة بالعاصمة الادارية الجديدة.


وأشار  إلى أنه من المستهدف توفير خدمات على أعلى مستوى فى مدننا الجديدة،على سبيل المثال “العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة"وعلى رأسها الخدمات الطبية، وبالتالى تتم الاستعانة بأفضل الخبرات فى هذه القطاعات، بما يسهم فى توفير خدمات متميزة للمواطن المصرى.
 

وزير الإسكان مدنية العلمين الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة أبراج سكنية مشروع

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