قطع المياه عن بعض مناطق الشيخ زايد..غدا

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن قطع المياه عن مناطق (المجاورة 4 الحي ۱۳ - المجاورتين ۲،۱ الحي ۱۱ - مشروع السليمانية - مشروع سما زايد - مشروع زايد ۲۰۰۰ - مشروع بيت الوطن).

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم قطع المياه اعتبارا من الساعة الـ٩ صباح غد الأربعاء الموافق ۲۰۲۱/٤/۷، وحتى الساعة الـ٩ صباح بعد غد الخميس الموافق ٨/٤/٢٠٢١.

وأرجع رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد قطع المياه، إلى قيام جهاز المدينة بعمل إحلال وتجديد لخط المياه الرئيسي قطر ١٤٠٠ مم بخط صلب بدلا من GRP.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة أداء منظومة المياه بالمدينة.

ويهيب جهاز مدينة الشيخ زايد بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب لسد الاحتياجات للمناطق المتضررة من قطع المياه خلال فترة العمل.