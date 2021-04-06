عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتزامن مع عيد الفصح الأوروبي

ارتفاع إشغالات فنادق الغردقة ومرسى علم

اكلات وفواكه فى استقبال
اكلات وفواكه فى استقبال السياح بفنادق مرسى علم

شهدت نسبة إشغال الفنادق والقرى السياحية  بالغردقة  مرسى علم ارتفاعًا ملحوظًا لأول مرة في الأشهر الأخيرة ، وذلك بسبب اهتمام سياح أوروبا الشرقية بالابتعاد عن الموجة الثالثة من كورونا وقضاء إجازة عيد الفصح في فنادق البحر الأحمر.

 

وتم استقبال السائحين بالورود والحلوى والشيكولاتة بالمطارات ، وذلك احتفالا بعيد الفصح الأوروبى European Easter حيث يزيد فيها عدد الأطفال المرافقين لأسرهم من السائحين، الذين يحرصون على قضاء إجازة عيد الفصح الأوربي خارج بلادهم بشكل عائلي، وتعد الغردقة في مقدمة هذه الوجهات السياحية.

وكشف الخبير السياحى عصام على ، أن مدن مثل الغردقة ومرسى علم شهدت زيادة كبيرة في أعداد السائحين من السياحة الخارجية والداخلية ، تزامنا مع الاحتفال بعيد الربيع وشم النسيم و الحجوزات المؤكدة بلغت  من 30٪ إلى 50٪ ، وقد استقبلت الغردقة عدد كبير من البولنديين والأوكرانيين.

 

وتوقع ارتفاع نسب الاشغال السياحى وذلك مع اكتمال تطعيم جميع العاملين بالسياحة ضد فيروس كورونا لتصبح جميع المدن السيايحة على أهبة الاستعداد لاستقبال موسم سياحى جيد.

ومن جهته، أكد ابو الحجاج العمارى مدير احد المنتجعات السيايحة وخبير سياحى أن  الفنادق أعدت احتفالات خاصة بعيد الفصح بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من نزلاء الفنادق السياحية من مختلف الجنسيات الأوروبية من بولندا والتشيك وأوكرانيا ورومانيا وسويسرا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.

 

وأوضح العمارى، أن مطار مرسى علم استقبل ٣٢ رحلة طيران من دول أوروبية من أوكرانيا وسويسرا وبولندا والتشيك تزامنا مع أعياد الربيع، حيث فتحت مصر أبوابها للجميع في ظل إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر في مواجهة فيروس كورونا.

 

اخبار الغردقة الفنادق السياحية الغردقة مرسى علم عيد الفصح

موضوعات متعلقة

وفاة ممرضة بفيروس كورونا في الغردقة

ترشيحاتنا

بالاتفاق مع مرتضى منصور.. ميدو يكشف عن مخططه للضغط على لاعبي الزمالك

تحسن غير مسبوق.. المالية: 14.6% زيادة في الإيرادات و25 مليار جنيه فائض

السودان يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

وزير الخارجية يكشف عن تحركات جديدة بخصوص سد النهضة بالتنسيق مع السودان

%2 مقابل تأخير.. تعرف على شروط التصالح الضريبي قبل تطبيق العقوبة

وزير الخارجية: لن نسمح بالمساس بحقوق مصر المائية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل سفينة أخرى ترفع علم اليونان بالمجري الملاحي لـ قناة السويس

ماذا يحدث للميت قبل 40 يوما من وفاته؟ .. 3 علامات تنذر باقتراب الموت

بعد رفض اثيوبيا استئناف المفاوضات .. تحرك جديد من مصر والسودان بشأن سد النهضة

رئيس الوزراء : تطبيق الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية

سعر البنزين الجديد.. تغيير الأسعار خلال ساعات| تفاصيل

آذونى بكل سهولة.. ماذا قالت أسما شريف منير بعد انفصالها عن زوجها

ميدو يفضح فاروق جعفر بشأن تدمير نادي للزمالك.. فيديو

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

المزيد