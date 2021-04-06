ارتفاع إشغالات فنادق الغردقة ومرسى علم

بالتزامن مع عيد الفصح الأوروبي

شهدت نسبة إشغال الفنادق والقرى السياحية بالغردقة مرسى علم ارتفاعًا ملحوظًا لأول مرة في الأشهر الأخيرة ، وذلك بسبب اهتمام سياح أوروبا الشرقية بالابتعاد عن الموجة الثالثة من كورونا وقضاء إجازة عيد الفصح في فنادق البحر الأحمر.

وتم استقبال السائحين بالورود والحلوى والشيكولاتة بالمطارات ، وذلك احتفالا بعيد الفصح الأوروبى European Easter حيث يزيد فيها عدد الأطفال المرافقين لأسرهم من السائحين، الذين يحرصون على قضاء إجازة عيد الفصح الأوربي خارج بلادهم بشكل عائلي، وتعد الغردقة في مقدمة هذه الوجهات السياحية.

وكشف الخبير السياحى عصام على ، أن مدن مثل الغردقة ومرسى علم شهدت زيادة كبيرة في أعداد السائحين من السياحة الخارجية والداخلية ، تزامنا مع الاحتفال بعيد الربيع وشم النسيم و الحجوزات المؤكدة بلغت من 30٪ إلى 50٪ ، وقد استقبلت الغردقة عدد كبير من البولنديين والأوكرانيين.

وتوقع ارتفاع نسب الاشغال السياحى وذلك مع اكتمال تطعيم جميع العاملين بالسياحة ضد فيروس كورونا لتصبح جميع المدن السيايحة على أهبة الاستعداد لاستقبال موسم سياحى جيد.

ومن جهته، أكد ابو الحجاج العمارى مدير احد المنتجعات السيايحة وخبير سياحى أن الفنادق أعدت احتفالات خاصة بعيد الفصح بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من نزلاء الفنادق السياحية من مختلف الجنسيات الأوروبية من بولندا والتشيك وأوكرانيا ورومانيا وسويسرا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.

وأوضح العمارى، أن مطار مرسى علم استقبل ٣٢ رحلة طيران من دول أوروبية من أوكرانيا وسويسرا وبولندا والتشيك تزامنا مع أعياد الربيع، حيث فتحت مصر أبوابها للجميع في ظل إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر في مواجهة فيروس كورونا.