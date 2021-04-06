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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة الاعتماد بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة كاميليا أمين، الأستاذة الجامعية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، عضو لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور منى حتة عميد كلية الصيدلة جامعة الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء.

 

وصرح رئيس جامعة الفيوم بأن زيارة وفد لجنة قطاع الدراسات الصيدلية يهدف إلى الوقوف على المقومات المعملية والإدارية والتعليمية بكلية الصيدلة؛ تمهيدًا لبدء برنامج الدراسات العليا بها، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بكليات القطاع الطبي وعلى رأسها كلية الصيدلة، بما توفره لطلاب الكلية من معامل متطورة وأجهزة حديثة تخدم أغراض التعليم والبحث العلمي بالكلية.

 

وأشارت د. منى حتة إلى أن وفد اللجنة تفقد معامل الفارماكولوجى والمنتجات الطبيعية والعقاقير ومعمل الحيوانات، بالإضافة لمكتبة الكلية ومعمل الحاسب الآلى وجهاز L/C HRMS والذي يعد الأحدث على مستوى كليات الصيدلة في جميع الجامعات المصرية.

 

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