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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار مبادرة "قطار الخير" ليومها الثالث بمحافظة سوهاج

مبادرة قطار الخير
مبادرة قطار الخير

 أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن حصاد اليوم الثاني لمبادرة قطار الخیر بسوهاج، بدعم التضامن وبالتعاون بين مؤسسة حیاه کريمة وصندوق تحيا مصر وصناع الخیر، حيث نجح فريق المبادرة أمس الاثنين  في توزيع كرتونة مواد غذائية تحوی ۳۰ طن من المواد الغذائية الرئيسية، فضلا عن توزيع الدواجن علی ۰ ۰ ۲۰ أسرة غير قادرة، وذلك بعشرة قرى كبيرة وماحولهامن نجوع وقرى صغيرة وتجمعات اکثر احتیاجابمركزي )ساقلته والمراغة( بمحافظة سوهاج ) .

 

تم تنفيذ قــافلتین طبیتین موسعتین بقری الحريدية بالمراغة وبنی واصل بساقلته وضمتا تخصصات الرمد و القلب والأطفال والباطنة والجلدية وتحليل الأنیمیا والسكر والعظام، واستطاعت القافلتين تقديم خدماتها الطبية المتعددة لعد د ۰ ۲۱۰ مواطن من سكان الحسنة وحاجر مشطا والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج.

وشهدت الفعاليات أمس الإثنين تفقد السيد الدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج لقوافل المبادرة الطبية بساقلته والمراغة مشيدا بجودة الخدمة المقدمة وأهميتها الكبرى لدعم الأهالي من سكان القرى الأكثر احتياجا.


وتستمر المبادرة اليوم الثلاثاء ليومها الثالث التوزيع ۰ ۰ ۲۰ كرتونة مواد غذائية جديدة بعشر  قرى بمرکزي ) اخمیم وجهينة (، وذلك بالتوازي مع بتنظیم قافلتين طبيتین موسعتين لتوقيع الكشف والعلاج لأهالي قري سوهاج  وتشخيص الاحتياج الطبي والجراحات المختلفةتمهيدا لأجرائها بالمجان.


وقام فريـق عمل المبادرة بتسليم جهاز قياس مجال الأبصار لمستشفى جامعة سوهاج، وتم اهداء الجهاز للمستشفي وترکیبه امس وتدريب الفرق الطبية بقسم الرمد علی استخدامه في حضور عد د كبير من اساتذة طب العيون بجامعة سوهاج، الذين اشادوا بدورهم و بأهمية المستشفيات الجامعية والعامة بجنوب الصعید، وتأتي أهمية الجهاز کونه اول جهاز من نوعه.

يذكر آن مبادرة قطار الخير اطلقتها مؤسسات حياة كريمة وصناع الخیر وصندوق تحیا مصر واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج و الدكتورة نیفين قباج وزيرة التضامن .

وتستهدف توزيع عد د ۱۵۰ طن مواد غذائية و۲۰ طن دواجن، وتنظیم ۱۰ قوافل طبية  في 10 مجالات طبية متنوعة ويسـتفید منهاسکان 10 قرية والقری المجاورة لهابعشر مراکز بسوهاج وتوزيع عدد ۰ ۰ ۱۰ من حقائب الوقاية من فیروس کروناعلی الفرق الطبية بالمستشفيات  العامة بعد د من مراکز محافظة سوهاج واهداء مستشفي جامعة سوهاج جهاز تشخيصي جديد في مجال الرمد.

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مؤسسة حياة كريمة حياة كريمة سوهاج مبادرة قطار الخیر منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية

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