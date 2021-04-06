عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشابات لسلاح الشيش يودع منافسات الفردي ببطولة العالم

صدى البلد

ودع منتخب مصر للشابات منافسات الفردي لسلاح الشيش في يومها الأول ضمن بطولة العالم للسلاح والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 ابريل 2021، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وشاركت شابات مصر بأربع لاعبات في منافسات سلاح الشيش وهن نهى هاني، ملك حمزة، هانيا إمام وعائشة عبد الحميد.

وودعت ملك حمزة المنافسات من دور ال 64 بعد خسارتها من لاعبة تشيلي كاتينا بروستاكس بنتيجة 15-5، كما ودعت نهى هاني المنافسات في نفس الدور بعد خسارتها من لاعبة فرنسا ماتيلدي ديجو بنتيجة 15-12.

وأيضا ودعت هانيا إمام منافسات دور ال128 بعد خسارتها من الفرنسية كيريلي داردي بنتيجة 15-7، وخسرت عائشة عبد الحميد في نفس الدور من الروسية أديلينا بيكبولاتوفا بنتيجة 15-6.

وتقام الآن منافسات فردي الشباب لسلاح الشيش ويمثل مصر الرباعي عبد الرحمن أسامة ويحيى ماضي وأحمد هنداوي ويوسف فودة.

وانتهت أمس منافسات سلاح السيف بتحقيق إنجاز تاريخي لمصر في فرق الشباب، حيث إستطاع منتخب الشباب تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد التغلب على الدب الروسي في نهائي البطولة بنتيجة 45- 38.

أمام في المنافسات فردي سلاح السيف إستطاع البطل المصري أدهم معتز تحقيق الميدالية البرونزية.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.

45f86ca8-2d05-46cf-b838-67bc09b4c5e1
45f86ca8-2d05-46cf-b838-67bc09b4c5e1
484b5002-97ae-4703-834b-1eeb96ff343a
484b5002-97ae-4703-834b-1eeb96ff343a
1392011b-3c85-4885-8fb5-2da7f5fc6b48
1392011b-3c85-4885-8fb5-2da7f5fc6b48
بطولة العالم للسلاح مونديال السلاح ملك حمزة استاد القاهرة الدولي نهى هاني منتخب الشابات لسلاح الشيش

ترشيحاتنا

بالاتفاق مع مرتضى منصور.. ميدو يكشف عن مخططه للضغط على لاعبي الزمالك

تحسن غير مسبوق.. المالية: 14.6% زيادة في الإيرادات و25 مليار جنيه فائض

السودان يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

وزير الخارجية يكشف عن تحركات جديدة بخصوص سد النهضة بالتنسيق مع السودان

%2 مقابل تأخير.. تعرف على شروط التصالح الضريبي قبل تطبيق العقوبة

وزير الخارجية: لن نسمح بالمساس بحقوق مصر المائية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل سفينة أخرى ترفع علم اليونان بالمجري الملاحي لـ قناة السويس

ماذا يحدث للميت قبل 40 يوما من وفاته؟ .. 3 علامات تنذر باقتراب الموت

بعد رفض اثيوبيا استئناف المفاوضات .. تحرك جديد من مصر والسودان بشأن سد النهضة

رئيس الوزراء : تطبيق الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية

سعر البنزين الجديد.. تغيير الأسعار خلال ساعات| تفاصيل

آذونى بكل سهولة.. ماذا قالت أسما شريف منير بعد انفصالها عن زوجها

ميدو يفضح فاروق جعفر بشأن تدمير نادي للزمالك.. فيديو

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

المزيد