منتخب الشابات لسلاح الشيش يودع منافسات الفردي ببطولة العالم

ودع منتخب مصر للشابات منافسات الفردي لسلاح الشيش في يومها الأول ضمن بطولة العالم للسلاح والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 ابريل 2021، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وشاركت شابات مصر بأربع لاعبات في منافسات سلاح الشيش وهن نهى هاني، ملك حمزة، هانيا إمام وعائشة عبد الحميد.

وودعت ملك حمزة المنافسات من دور ال 64 بعد خسارتها من لاعبة تشيلي كاتينا بروستاكس بنتيجة 15-5، كما ودعت نهى هاني المنافسات في نفس الدور بعد خسارتها من لاعبة فرنسا ماتيلدي ديجو بنتيجة 15-12.

وأيضا ودعت هانيا إمام منافسات دور ال128 بعد خسارتها من الفرنسية كيريلي داردي بنتيجة 15-7، وخسرت عائشة عبد الحميد في نفس الدور من الروسية أديلينا بيكبولاتوفا بنتيجة 15-6.

وتقام الآن منافسات فردي الشباب لسلاح الشيش ويمثل مصر الرباعي عبد الرحمن أسامة ويحيى ماضي وأحمد هنداوي ويوسف فودة.

وانتهت أمس منافسات سلاح السيف بتحقيق إنجاز تاريخي لمصر في فرق الشباب، حيث إستطاع منتخب الشباب تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد التغلب على الدب الروسي في نهائي البطولة بنتيجة 45- 38.

أمام في المنافسات فردي سلاح السيف إستطاع البطل المصري أدهم معتز تحقيق الميدالية البرونزية.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.

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