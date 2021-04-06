منتخب الشابات لسلاح الشيش يودع منافسات الفردي ببطولة العالم
ودع منتخب مصر للشابات منافسات الفردي لسلاح الشيش في يومها الأول ضمن بطولة العالم للسلاح والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 ابريل 2021، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.
وشاركت شابات مصر بأربع لاعبات في منافسات سلاح الشيش وهن نهى هاني، ملك حمزة، هانيا إمام وعائشة عبد الحميد.
وودعت ملك حمزة المنافسات من دور ال 64 بعد خسارتها من لاعبة تشيلي كاتينا بروستاكس بنتيجة 15-5، كما ودعت نهى هاني المنافسات في نفس الدور بعد خسارتها من لاعبة فرنسا ماتيلدي ديجو بنتيجة 15-12.
وأيضا ودعت هانيا إمام منافسات دور ال128 بعد خسارتها من الفرنسية كيريلي داردي بنتيجة 15-7، وخسرت عائشة عبد الحميد في نفس الدور من الروسية أديلينا بيكبولاتوفا بنتيجة 15-6.
وتقام الآن منافسات فردي الشباب لسلاح الشيش ويمثل مصر الرباعي عبد الرحمن أسامة ويحيى ماضي وأحمد هنداوي ويوسف فودة.
وانتهت أمس منافسات سلاح السيف بتحقيق إنجاز تاريخي لمصر في فرق الشباب، حيث إستطاع منتخب الشباب تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد التغلب على الدب الروسي في نهائي البطولة بنتيجة 45- 38.
أمام في المنافسات فردي سلاح السيف إستطاع البطل المصري أدهم معتز تحقيق الميدالية البرونزية.
وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.
يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.