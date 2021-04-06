إطلاق اسم محمد بن زايد على شارع رئيسي في العاصمة الشيشانية

افتتح رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، شارعاً رئيسياً في العاصمة «جروزني»، أطلق عليه اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد الرئيس الشيشاني - في كلمة خلال مراسم الافتتاح التي حضرها الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية - وفقا لما ذكرته صحيفة الاتحاد، على العلاقات المميزة التي تجمع قيادتي البلدين، وتقديره الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيداً بالصفات والمكارم الإنسانية التي يتحلى بها محمد بن زايد.

وقال قاديروف، إنه تقديراً لجهود سموه في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، تقرر تسمية أحد الشوارع المركزية والحيوية في جمهورية الشيشان باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، امتناناً وعرفاناً لما قدمه من دعم لمشاريع تنموية لمساعدة الشعب الشيشاني، في ظل ما يشهده العالم جراء أزمة جائحة «كورونا».

من جانبه، تقدم السفير الجابر بالشكر إلى القيادة الشيشانية، مشيداً بهذه اللفتة الكريمة من فخامة الرئيس قاديروف، مؤكداً تقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للعلاقات التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الشيشان والاتحاد الروسي. وقد ازدانت شوارع العاصمة جروزني بأعلام دولة الإمارات والاتحاد الروسي وجمهورية الشيشان.