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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الخارجية يكشف عن تحركات جديدة بخصوص سد النهضة بالتنسيق مع السودان

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: “نحن مع السودان في تنسيق كامل ووحدة للموقف وسوف نبدأ في التوجه إلى المؤسسات الدولية والأطراف الدولية لاطلاعها على هذه التطورات والاضطلاع بمسؤوليتها”.

 

وأضاف "وزير الخارجية"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"،  "لابد أن تكون هذه المؤسسات مطلعة وفاعلة في هذه القضية منعا لأى انزلاق نحو أي توتر وتأثيرات سلبية على المنطقة.

 

وأكد، أن موقف إثيوبيا سيؤدي لتعقيد الأزمة وزيادة الاحتقان، بعد سعيها للماطلة والتسويف، مضيفا أن موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة "غاية في الخطورة"، وإنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مصر والسودان وسوف نبدأ التوجه للمؤسسات الدولية المؤثرة.

 

وأشار "وزير الخارجية" إلى أنه يدعو جميع الأطرف الدولية للتفاعل والاهتمام بهذه القضية لانها تمس مصلحة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى ضرورة البحث عن مخرج مع الاخذ في الاعتبار أن مصر والسودان أبدتا قدرا ضخما من المرونة بشكل يستقطب الجانب الاثيوبي ورغم ذلك استمرت اثيوبيا في الرفض وإفشال المساعي الافريقية.

 

 

 

 

 

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