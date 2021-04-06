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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يستقبل وفد دبلومة الإدارة الرياضية بـفيفا

صدى البلد

أستقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ظهر اليوم، وفد دبلومة الإدارة الرياضية لـ«فيفا» في مصر، بقيادة الدكتور عمرو محب، ممثل المركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في مصر، والدكتور محمد قطب، مدير برنامج الإدارة الرياضية بالمركز.

وحرص الخطيب على تقديم الدعم المعنوي للوفد الذي يضم مجموعة من دارسي دبلومة الإدارة الرياضية للفيفا في مصر.

وقام الوفد بجولة في مقر الأهلي بالجزيرة؛ للتعرف على منشآت النادي، والطلاع على النظم والجوانب الإدارية فيه، ضمن البرنامج المحدد للدارسين.
 

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