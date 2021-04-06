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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية الأمريكية تكشف تورط بعض عناصرها في حادث إطلاق النار بولاية ماريلاند

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية

أعلنت البحرية الأمريكية، تورط بعض عناصرها في حادث إطلاق النار  في قاعدة "فورت ديتريك" بولاية ماريلاند.

 

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أبلغت البحرية الأمريكية عن وقوع حادث إطلاق نار في  قاعدة فورت ديتريك شارك فيه عدد من عناصرها، وأكدت الشرطة أن المنفذ قتل.

 

ووفقًا للشرطة الأمريكية، حدث إطلاق نار في موقع لنشاط تجاري وعلى بعد حوالي 4 أميال من فورت ديتريك. ولم تكشف البحرية عن مزيد من التفاصيل.

 

وقال جيريمي موتشلر، مدير التسويق في موقع النشاط التجاري، إن إطلاق النار كان بالقرب من مقاطعة فريدريك ولكن ليس في النشاط التجاري نفسه.

 

وكانت الشرطة الأمريكية في ولاية ماريلاند الأمريكية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن وقوع إطلاق نار في مدينة فريدريك، مشيرة إلى مقتل المنفذ.

 

وقال مكتب الشرطة الأمريكية بمقاطعة فريدريك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن عناصره استجابوا لحادث إطلاق نار أدى إلى سقوط ضحيتين بالإضافة إلى المشتبه به.

 

وطلب المكتب من السكان تجنب منطقة Progress Drive و Opposumtown Pike.

وتقع مدينة فريدريك على بعد حوالي 50 ميلاً بالسيارة شمال غرب واشنطن العاصمة.
 

البحرية الأمريكية ولاية ماريلاند قاعدة فورت ديتريك الشرطة الأمريكية اطلاق نار

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