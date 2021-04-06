الكويت.. مرسوم أميري جديد بشأن احد البنوك

أصدر الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت مرسوم أميري رقم 70 لسنة 2021 بنقل الإشراف على بنك الائتمان إلى وزير المالية.

وبحسب ماذكرت صحيفة الراي الكويتية فقد نص المرسوم على ما يلي:

مادة أولى: ينقل إلى وزير المالية الإشراف على بنك الائتمان الكويتي، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1965.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

كانت مصادر حكومية وصفت التوجه الحكومي بخطة إنقاذ لبنك الائتمان في ظل تزايد الضغوط المالية التي يتعرض لها، وارتفاع الأصوات المحذرة من نفاد السيولة لديه، وهو ما يهدد بتوقف نشاطه ما لم يتم إيجاد بدائل تمويلية مناسبة.