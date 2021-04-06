أرخص الأسعار وأجود الأنواع.. الياميش والسلع الأساسية في معرض أهلا رمضان

أسعار الياميش في الأسواق

بدأت معارض أهلا رمضان في الانتشار بجميع أنحاء الجمهورية بالتنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية والموسمية المتعلقة بشهر رمضان المعظم لتلبية الزيادة على الطلب خلال شهر رمضان.

الاستهلاك يزيد بنسبة 50% في رمضان

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك في معارض أهلا رمضان عبر شركاتها التابعة مثل شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية وكذا لأول مرة تشارك منافذ جمعيتي في معرض أهلا رمضان 2021 لافتا إلى زيادة الاستهلاك بنسبة 50% في رمضان.

ويستعرض صدى البلد أسعار الياميش والسلع الأساسية في معارض أهلا رمضان 2021 بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 35%، كالتالي:

أسعار السكر في معرض أهلا رمضان.

السكر يتراوح سعره من 7.75 إلى 8.25 جنيهات.

أسعار الأرز في معرض أهلا رمضان

الأرز يتراوح سعره من 7 إلى 8 جنيهات.

أسعار المكرونة في معرض أهلا رمضان

المكرونة يتراوح سعرها من 2.75 إلى 3 جنيهات.

أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان

البرازيلي المجمد 65 جنيها والسوداني الطازج 90 جنيها والبلدي الطازج 100 جنيه

أسعار الدواجن في معرض أهلا رمضان

الدواجن المذبوحة والمغلفة بسعر 30 جنيها.

أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان

البلح يبدأ سعره من 6.5 إلى 9 جنيهات.

بندق مقشر سايب 160 إلى 180 جنيها

عين جمل مقشر سايب 185 جنيها إلى 200 جنيها

كاجو محمص سايب 230 إلى 250 جنيها

فسدق محمص سايب 250 إلى 280 جنيها

لوز مقشر أنصاف سايب 215 إلى 230 جنيها

خروب قرون سايب 45 إلى 60 جنيها

جوز هند مبشور سايب 75 إلى 90 جنيها

زبيب جولدن سايب 80 إلى 90 جنيها

تين مجفف سايب 115 إلى 130 جنيها

مشمشية مقاس 4 سايب 115 إلى 130 جنيها

قراصيا 40/30 سعرها من 86 إلى 10 جنيهات

تمر هندى من ٢٥ إلى 40 جنيها

وشهد معرض اهلا رمضان فى يومه الاول اقبالا كبيرا من الجمهور خصوصا مع اقتراب شهر رمضان وتواجد فروع المعرض داخل المحافظات لتلبية احتياجات الجماهير من السلع الاساسية.

كما شهد المعرض تواجد كل السلع التى يحتاجها المواطنيين فى شهر رمضان الكريم كما تتواجد الكثير من الخصومات تبدا من ١٨٪؜ الى ٣٥٪؜.

واكد البائعون ان المعرض شهد اقبالا كبيرا بالرغم من فيروس كورونا الا ان الفيروس لم يؤثر على نسبة الحضور و الشراء بل ان العدد زاد عن معارض السنوات الماضية.

كان المهندس أيمن حسام مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن 168 شركة عارضة في المعرض الرئيسي لأهل رمضان ونسب الخصم بها تصل لـ 35 %.

ولفت إلى أن أكثر من 106 قوافل تجوب المحافظات لتوزيع السلع والمنتجات الأساسية المتواجدة في معرض أهلا رمضان ، موضحا أن الأسعار في انخفاض منذ 2017.