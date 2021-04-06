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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سد النهضة.. وزير الخارجية: حال وقوع الضرر سوف نتصدى له بكل ما لدينا

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه لا توجد إرادة سياسية  لدى إثيوبيا لاستئناف المفاوضات وكان هناك أطروحات في إطار التفاوض لتغيير إطار التفاوض لإطار أكثر إيجابية ولكن تم رفضه من الجانب الأثيوبي .

 

وأضاف سامح شكري في تصريحات له على قناة العربية: "اثيوبيا رفضت الانخراط في الإطروحات التي تم طرحها وهذا أمر مؤسف ويدلل على عدم وجود إرادة سياسية حقيقية على الرغم من كل ما يقال من تأكيدات من الجانب الإثيوبي ولكن التصرفات لا تنم عن أي مصداقية ".

 

وتابع سامح شكري:" مصر  لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع قضية سد النهضة لحماية الامن المائي المصري والفيصل في ذلك وقوع الضرر وحال وقوع الضرر سوف نتصدى له بكل ما لدينا من عناصر سياسية ".

 

وأكمل سامح شكري:" نعتبر إخفاق اليوم وموقف اثيوبيا اليوم أمر يبرر  ضرورة إطلاع المجتمع الدولي بـ مسؤولياته نظرا لما يتعرض له السودان من مخاطر".

 

ويذكر أن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح عبر صفحة وزارة الخارجية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و 5 إبريل 2021 لم تحقق تقدم ولم تقض الى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

 

حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.

سامح شكري سد النهضة اثيوبيا مصر اخبار التوك شو

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