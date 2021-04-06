رزان مغربي تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

نشرت الفنانة رزان مغربى صورة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وظهرت رزان باطلالة ساحرة وماكياج ناعم وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها وعلقت على الصورة قائلة " اهرب من المألوف".



يذكر أن اخر اعمال رزان المغربي مشاركتها في فيلم صابر وراضي بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث جسدت دور جديد لم تقدمه عليها وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.



فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محيي الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.



يذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذي قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة "إم بي سي مصر"، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفةً أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.





