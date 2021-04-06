وفاة الفنان سيد عثمان .. تعرف على آخر أعماله

أعلن الفنان منير مكرم وفاة الفنان سيد عثمان من خلال حسابه على فيسبوك حيث كتب :"الدوام لله الفنان سيد عثمان".

سيد عثمان شارك في عدد من الأعمال المهمة منها مسلسلات "النار والطين"، و"طيري يا طيارة"، و"قضية معالي الوزيرة"، و"نابليون والمحروسة"، و"خاتم سليمان"، و"نور مريم"، و"اغتيال شمس"، و"العتبة الحمرا"، و"أيام الحب والشقاوة"، و"البوابة الثانية".

آخر أعماله مسلسل "النار والطين" عام 2012 وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم ياسر جلال، رانيا فريد شوقي، وميس حمدان، إخراج أحمد فهمي عبد الظاهر.