عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنان سيد عثمان .. تعرف على آخر أعماله

سيد عثمان
سيد عثمان

أعلن الفنان منير مكرم وفاة الفنان سيد عثمان من خلال حسابه على فيسبوك حيث كتب :"الدوام لله الفنان سيد عثمان".

سيد عثمان شارك في عدد من الأعمال المهمة منها  مسلسلات "النار والطين"، و"طيري يا طيارة"، و"قضية معالي الوزيرة"، و"نابليون والمحروسة"، و"خاتم سليمان"، و"نور مريم"، و"اغتيال شمس"، و"العتبة الحمرا"، و"أيام الحب والشقاوة"، و"البوابة الثانية".

آخر أعماله  مسلسل "النار والطين" عام 2012  وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم  ياسر جلال، رانيا فريد شوقي، وميس حمدان، إخراج أحمد فهمي عبد الظاهر.

سيد عثمان وفاة سيد عثمان اخبار الفن اخبار الفنانين ياسر جلال

موضوعات متعلقة

طبيب الأهلي يتحدث عن مستجدات إصابة حمدي فتحي

رزان مغربي تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

ترشيحاتنا

هل زكاة الفطر واجبة على من لا يصوم؟.. دار الإفتاء ترد

تعرف على مكان مباراة الأهلى و سيمبا التنزانى فى أبطال افريقيا

أرخص الأسعار وأجود الأنواع.. الياميش والسلع الأساسية في معرض أهلا رمضان

سد النهضة.. وزير الخارجية: حال وقوع الضرر سوف نتصدى له بكل ما لدينا

أثيوبيا تتجاوز الخطوط الحمراء| هاني رسلان : أديس أبابا لا تعي ما تفعله وتدفع بـ المنطقة للهاوية

بعد تصدرها المبيعات الكورية .. مواصفات كيا EV6 الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث للميت قبل 40 يوما من وفاته؟ .. 3 علامات تنذر باقتراب الموت

تعطل سفينة أخرى ترفع علم اليونان بالمجري الملاحي لـ قناة السويس

رئيس الوزراء : تطبيق الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية

بعد تعنت إثيوبيا.. تحرك جديد من مصر والسودان بشأن سد النهضة

سعر البنزين الجديد.. تغيير الأسعار خلال ساعات| تفاصيل

آذونى بكل سهولة.. ماذا قالت أسما شريف منير بعد انفصالها عن زوجها

ميدو يفضح فاروق جعفر بشأن تدمير نادي للزمالك.. فيديو

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

المزيد