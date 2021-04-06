الأهلى يواجه سيمبا التنزاني فى ستاد السلام .. الجمعة

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المباراة الأخيرة للفريق أمام سيمبا التنزانى المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة السادسة لمنافسات المجموعة الأولى ستقام فى ستاد السلام .

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي مع سيمبا التنزانى مساء الجمعة المقبل فى الجولة الأخيرة بدوري المجموعات بدوري أبطال افريقيا .

وحسم الأهلي تأهله رسميا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا ، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وتحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستجدات إصابة حمدي فتحي، لاعب الفريق الذي اجرى جراحة مؤخرا في الكوع.

وقال أبو عبلة إن حمدي فتحي سوف يخضع لفحص طبي اليوم تحت إشراف الطبيب الذي اجرى له الجراحة للتعرف على آخر مستجدات الإصابة ومدى الالتئام في موضع الجراحة.

وأوضح طبيب الأهلي أنه بناء على نتيجة الفحص الطبي يتحدد بداية تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في برنامجه العلاجي التأهيلي.

وكان الجهاز الطبي للفريق قد أعلن في وقت سابق غياب حمدي فتحي عن المشاركة لفترة تصل إلى شهرين منذ خضوعه لجراحة قبل سفر الفريق إلى السودان.