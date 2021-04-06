عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية

5 أطعمة تعالج الضغط المنخفض في غمضة عين

اطعمة تعالج الضغط
اطعمة تعالج الضغط المنخفض

يلجأ البعض لتناول اطعمة تعالج الضغط المنخفض للتخلص من الأعراض المزعجة المصاحبة له وهى تحقق نتائج جيدة في كثير من الأحيان ولكن في بعض الحالات يحتاج من يعانون من هذه الحالة الى تناول بعض الأدوية لعلاج سبب الضغط المنخفض مثل حالات الأنيميا ونقص هرمون الكورتيزول ومشاكل القلب.

 

تتراوح القراءة الطبيعية لضغط الدم عادةً بين 90/60 و 120/80 ملليمترًا من الزئبق (ملم زئبق) ، ولكن لا يزال من الممكن أن تظل الأرقام خارج هذا النطاق جيدة لبعض الحالات الاستثنائية التى يكن بطبيعية الحال معدل الضغط لديها منخفض.

 

يساعد تناول اطعمة تعالج الضغط المنخفض فى ضبط قياسات الضغط لدى عدد كبير من الأشخاص، راقب الأعراض وقم بقياس ضغط الدم بانتظام لمعرفة ما ينجح معك في تحقيق معدلات الضغط الصحية.

 

وإذا كنت تفكر فى تناول اطعمة تعالج الضغط المنخفض بسرعة ، فيجب عليك استشارة الطبيب أولا خاصة إذا كنت تعانى من أمراض مزمنة أو خطيرة.


نقدم اليكم أبرز  اطعمة تعالج الضغط المنخفض اذا حرصت على تناولها بانتظام ، وذلك وفقا لما ذكره موقع " healthline " .

 

المزيد من السوائل

تأتى السوائل الطبيعية فى مقدمة قائمة  يقلل الجفاف من حجم الدم ، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم لذا فإن البقاء رطبًا مهم بشكل خاص عند ممارسة الرياضة وفي الصيف.

 

أطعمة بها نسبة عالية من فيتامين ب 12

انخفاض نسبة فيتامين ب 12 يمكن أن يؤدي إلى نوع معين من فقر الدم، الذي يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم والتعب.تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من ب 12 البيض والحبوب المدعمة واللحوم الحيوانية والخميرة الغذائية .

 

أطعمة تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك

 يمكن أن يتسبب نقص حمض الفوليك في الإصابة بفقر الدم مما يتسبب في انخفاض ضغط الدم، تشمل الأمثلة على الأطعمة الغنية بحمض الفوليك الهليون والفول والعدس والفواكه الحمضية والخضراوات الورقية والبيض والكبد.

 

الملح

 يمكن للأطعمة المالحة أن ترفع ضغط الدم، جرب تناول الحساء المعلب والسمك المدخن والجبن القريش والمخللات والزيتون .

 

مادة الكافيين

قد تؤدي القهوة والشاي المحتوي على الكافيين إلى ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا عن طريق تحفيز نظام القلب والأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب.

 

وإذا كنت تفكر فى تناول اطعمة تعالج الضغط المنخفض فيجب أن تختار الأنواع التى تناسب حالتك الصحية والسبب في المعاناة من انخفاض الضغط.

اطعمة تعالج الضغط المنخفض اطعمة تعالج الضغط المنخفض عند النساء اطعمة تعالج الضغط المنخفض سريعا اطعمة تعالج الضغط المنخفض بدون ادوية اطعمة تعالج الضغط المنخفض جدا اخبار صحة

موضوعات متعلقة

نشرة الصحة والمرأة .. أطعمة تعالج الصداع في لمح البصر .. وأخرى ترفع الخصوبة عند النساء

3 أطعمة اقتصادية وخفيفة تعالج حصوات الكلى في أقل وقت

7 أطعمة تعالج الحموضة فى غمضة عين

ترشيحاتنا

هل زكاة الفطر واجبة على من لا يصوم؟.. دار الإفتاء ترد

تعرف على مكان مباراة الأهلى و سيمبا التنزانى فى أبطال افريقيا

أرخص الأسعار وأجود الأنواع.. الياميش والسلع الأساسية في معرض أهلا رمضان

سد النهضة.. وزير الخارجية: حال وقوع الضرر سوف نتصدى له بكل ما لدينا

أثيوبيا تتجاوز الخطوط الحمراء| هاني رسلان : أديس أبابا لا تعي ما تفعله وتدفع بـ المنطقة للهاوية

بعد تصدرها المبيعات الكورية .. مواصفات كيا EV6 الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث للميت قبل 40 يوما من وفاته؟ .. 3 علامات تنذر باقتراب الموت

تعطل سفينة أخرى ترفع علم اليونان بالمجري الملاحي لـ قناة السويس

رئيس الوزراء : تطبيق الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية

بعد تعنت إثيوبيا.. تحرك جديد من مصر والسودان بشأن سد النهضة

سعر البنزين الجديد.. تغيير الأسعار خلال ساعات| تفاصيل

آذونى بكل سهولة.. ماذا قالت أسما شريف منير بعد انفصالها عن زوجها

ميدو يفضح فاروق جعفر بشأن تدمير نادي للزمالك.. فيديو

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

المزيد