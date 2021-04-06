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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي الشيخ زايد يُطلق مبادرة "شهر الخير" بمناسبة رمضان

صدى البلد

أطلق نادي الشيخ زايد برئاسة فكري الهواري، مبادرة "شهر الخير"، بهدف تأمين المستلزمات الاستهلاكية الأساسية، خاصة بعد جائحة كورونا التي أثرت علي العالم أجمع.

 

وقال الهواري، إن النادي من خلال فعالياته ومبادراته المجتمعية المتنوعة يواكب هذه التوجهات الإنسانية، وترسيخا للقيم المصرية الأصيلة التي تعزز أهمية العمل الإنساني.

 

وأضاف، رئيس نادي الشيخ زايد، أن المسؤولية المجتمعية تشكل محوراً مهماً في استراتيجية النادي منذ تأسيسه، وتفعيلاً لذلك أطلق النادي على مدى مسيرته العديد من المبادرات، كما كان سباقاً في التفاعل مع المبادرات، عبر تنظيم فعاليات وأنشطة قوبلت بمشاركة واسعة من أفراد المجتمع بصفة عامة.

 

وأوضح الهواري، أن المبادرات والفعاليات تأتي في إطار ترجمة لمعاني وفضائل شهر رمضان الكريم من مودة وتراحم وتكافل وتآزر، وهي قيم تربي عليها المصريون وباتت جزء من المجتمع المصري الأصيل.

 

ولفت الهواري، إلى ضرورة تكاتف المجتمع المصري مع القيادة السياسية، وقيام رجال الأعمال بدورهم المجتمعي من أجل ترسيخ مبدأ التعاون والترابط، لافتاً إلى أن شهر رمضان الكريم فرصة لاستثمار تلك الأعمال فى التقرب إلى الله، وعودة العمل المجتمعي الغائب ضرورة ملحة من أجل ظهور مصر فى أفضل صورة ممكنة.

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