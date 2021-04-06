بعد فشل المفاوضات ... أحمد موسى: ما يحدث بشأن سد النهضة "تحدي صعب"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يحدث بشأن سد النهضة أزمة وتحدٍ صعب خلال الفترة المقبلة، وإن الجانب الإثيوبي رفض كل المقترحات المصرية السودانية .



وأكد خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « إثيوبيا رفضت كل الإجراءات التي طرحتها مصر والسودان للوصول إلى اتفاق»؛ مشيرا الى ان اثيوبيا حضرت الاجتماع الاخير وهي تنوي رفض أي اقترحات.



وقدم موسى، التحية إلى وزارة الخارجية المصرية لبيانها القوي الموجه إلى العالم كله، والذي أظهر التعنت الإثيوبي خلال الـ10 سنوات الماضية.



وكان وزير الخارجية سامح شكري، أكد أن اثيوبيا رفضت كل المقترحات لاستئناف مفاوضات سد النهضة، لافتاً إلى أن مصر والسودان سيتوجهان إلى المؤسسات الدولية المؤثرة لاطلاعهم على تطورات سد النهضة.

ومن جانبه صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

ورفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.



كما رفضت إثيوبيا مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمه السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما يدع مجالاً للشك لقدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.