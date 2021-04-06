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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية ترصد 7.5 مليار جنيه لتمويل مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز

تحويل السيارات للعمل
تحويل السيارات للعمل بالغاز

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات التابعة لوزارة المالية، عن تخصيص نحو 7.5 مليار جنيه لمبادرة إحلال وتخريد السيارات القديمة للعمل بـ الغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية بدلًا من الوقود التقليدي خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

 

وأكد “عوض”، لـ"صدى البلد"، أن هناك تيسيرات مقدمة من الصندوق لتوسيع دائرة اشتراك المواطنين في تلك المبادرة الرئاسية؛ خصوصا وأنه تم بالفعل تلقي أكثر من ٦٨.٠٣ ألف طلب للاشتراك في المبادرة منذ أوائل يناير الماضي وحتى نهاية مارس التالي له، موضحا أن معدلات التسجيل اليومي بلغت أكثر من ١٠٠٠ طلب مقدم.


وأشار المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات إلى أن المبادرة الصندوق اتصل فعليا بمن استوفى شروط الاستحقاق للدعم علي السيارات المشتركة في تلك المبادرة.
 

 

5 ماركات سيارات ضمن المبادرة

 

وأوضح أن المبادرة تتيح المشاركين الاختيار بين ٥ ماركات لسيارات عالمية شهيرة من الموديلات المختلفة والحديثة أبرزها شركات " هيواندي، نيسان ، بي واي دي، ام جراند، لادا، شيفروليه".


وأعلن "عوض" بدء تسليم سيارات المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الطاقة الكهربائية بدلًا من الوقود التقليدي.
 

وأكد أنه بمجرد حصول صاحب السيارة القديمة على بيان التخريد الصادر من إدارة المرور التابع لها سيارته ومن قبلها اكتمال البيانات واستيفاء شروط الاشتراك في المبادرة، يتم التواصل معه مباشرة ومن ثم تسليمه للسيارة الجديدة خلال أيام.
 

ولفت إلى أن وزارة المالية بدأت منذ أمس الثلاثاء في إرسال رسائل لمن استوفوا شروط الاشتراك في المبادرة الرئاسية.
 

وكشف عن وجود مزايا يقدمها صندوق إحلال المركبات السريعة التابعة لوزارة المالية للمشتركين في تلك المبادرة في صورة حافز أخضر بنسبة 10% ولا يجاوز 22 ألف جنيه للسيارات الملاكي و25 ألف جنيه للسيارات الأجرة والتاكسي و65 ألف جنيه للسيارات الميكروباص، يتم دفعها كمقدم شراء السيارة الداخلة في المبادرة.

السيارات المالية مبادرة إحلال وتجديد السيارات تخريد السيارات القديمة الغاز الطبيعى

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