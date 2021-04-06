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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الـ VAR يحرم مانشستر سيتي من ضربة جزاء أمام بروسيا دورتموند

صدى البلد

أطلق الحكم صافرته بإعلان ضربة جزاء لصالح جوندوجان لاعب نادى مانشستر سيتى في الدقيقة 29 بعد احتكاك مع إيمي كان، مدافع نادي بروسيا دورتموند، ولكنه سرعان ما عاد اللى تقنية الـ VAR ليلغي ضربة الجزاء ويسقط الكرة.

وسجل دي بروين الهدف الأول لنادي مانشيستر سيتي بعد تمريرة رائعة من رياض محرز  في الدقيقة 19 من بداية الشوط الأول.

ويهدف الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي في تحقيق الفوز لمساعدته في مباراة العودة التي من المقرر إقامتها يوم 14 إبريل الحالي.


ويدفع جوارديولا الليلة بجميع أوراقه الهجومية كاملة، ويعيش مانشستر سيتي في أفضل فترات على الإطلاق، حيث فاز في آخر 27 مباراة بمختلف المسابقات وتلقى هزيمة يتيمة كانت على يد مانشستر يونايتد.

أما دورتموند فهو في موقف صعب محليًا بالابتعاد عن المربع الذهبي والتعثر في آخر مباراتين بالتعادل أمام كولن ثم الهزيمة من آينتراخت فرانكفورت، لكن أوروبيًا دائمًا ما يُظهر النادي الألماني موقفًا مغايرًا للغاية.

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