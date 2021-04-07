ضبط 136 كجم من اللحوم وإعدام 8 أطنان دقيق بأسوان .. شاهد

تمكن مكتب مراقبة الأغذية بمركز أسوان من ضبط 136 كيلو جراماً من اللحوم المجمدة غير الصالحة وذلك داخل إحدى ثلاجات التخزين جنوب المدينة، بالتعاون مع مديرية التموين، بالإضافة لذلك أيضاً تم إعدام (8) أطنان من الدقيق غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

ويأتي ذلك من أجل حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، علاوة على استمرار الحملات المشتركة مع الجهات المعنية لمراقبة السلع والمواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، وتحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، وحفاظاً على صحة المواطن الأسواني .

من جانب آخر شهدت محافظة أسوان قصة سيدة تشادية وضعت مولودها على متن رحلة طيران قادمة من نجامينا عاصمة دولة تشاد حيث أن حالتها جيدة هى ومولودها، وكان قائد الرحلة التى كانت فى طريقها إلى مطار القاهرة الدولى، هبط إضطرارياً بمطار أسوان الدولى .

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف معبد مدير مستشفى أسوان الجامعى بأن حالة "كلتومة محمد" 27 سنة، تشادية الجنسية، مستقرة ولا توجد أى أعراض خطورة عليها بعد أن وضعت مولودها الذى أطلقت عليه إسم "عبد الرحمن" على متن الطائرة، بمعرفة راكبة وبمساعدة شنطة الطوارئ للطائرة، ومعها طفلين ووالدتها وكلهم يحملون pcr.

وأشار الدكتور أشرف معبد بأن الحالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى، لحين إستكمال الإجراءات اللازمة لتلك الحالات.

وكانت مصر للطيران قالت فى بيان لها مساء الثلاثاء أنه من منطلق إهتمام الشركة الوطنية بعملائها، وحرصها الدائم علي سلامتهم التي تضعها فى مقدمة أولوياتها، قام اليوم قائد طائرة مصر للطيران القادمة من نجامينا رحلة رقم MS 886، من طراز البوينج B737-800 والتى كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة 5.50 مساء بتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا فى مطار أسوان للاطمئنان على سلامة راكبة تشادية بصحبة طفلين ومولودها الجديد بعد إتمامها عملية الولادة بسلام على متن الطائرة.