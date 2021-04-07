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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيد النساء بين منافسات ملكات جمال

كيد النساء.. ماذا فعلت منافسة لملكة جمال سريلانكا لتتسبب في إصابتها.. فيديو

كيد النساء بين منافسات
كيد النساء بين منافسات ملكات جمال

 تعرضت الفائزة بلقب ملكة جمال سريلانكا بإصابات في الرأس بعد أن أزالت إحدى منافستها، تاجها وادعت أنه ما كان ينبغي لها أن تفوز بالمسابقة لأنها مطلقة.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، منحت ملكة الجمال بوشبيكا دي سيلفا ، 31 عامًا ، لقب 2020 /2021 خلال الحفل الذي أقيم في مسرح نيلوم بوكونا ماهيندا راجاباكسا في كولومبو ، والذي تم بثه أيضًا على التليفزيون الوطني يوم الأحد الماضي.

 لكن كارولين جوري ، 28 عامًا ، التي فازت باللقب في 2019 وهي الآن السيدة العالمية ، انتزعت التاج من رأسها في تدخل غريب على المسرح.

 ومنذ ذلك الحين أعيدت الجائزة إلى دي سيلفا بعد أن أكد منظمو الحدث أنها ليست مطلقة.

في مقطع مذهل، يمكن رؤية السيدة جوري وهي تحمل ميكروفونًا وهي تخبر الجمهور: "هناك قاعدة تمنع النساء المتزوجات والمطلقات بالفعل ، لذلك أتخذ خطوات لجعل التاج يذهب إلى المركز الثاني".

 ثم انتقلت إلى السيدة دي سيلفا التي ترتدي بالفعل تاجها ونزعته من رأسها ، مما تسبب هذا الأمر في إصابة الفائزة بالجائزة بجروح في رأسها.

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كيد النساء.. ماذا فعلت منافسة لملكة جمال سريلانكا لتتسبب في إصابتها.. فيديو

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