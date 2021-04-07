استمرار ثوران بركان أيسلندا .. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها اندفاع البخار والحمم البركانية من شق جديد في بركان أيسلندي بدأ بالثوران الشهر الماضي، مما أدى إلى إجلاء مئات الزوار الذين كانوا متواجدين لرؤية المشهد.

وكان الشق الجديد، الذي رصدته طائرة هليكوبتر لمشاهدة معالم المدينة لأول مرة، يبلغ طوله حوالي 500 متر ويتمركز بحوالي كيلومتر من موقع الثوران الأصلي في وادي جيلدينجا.

وأعلن قسم إدارة الطوارئ الأيسلندي عن إخلاء فوري للمنطقة مع التأكيد على عدم وجود خطر وشيك على الحياة بسبب بُعد الموقع عن مسارات التنزه الشهيرة.



وأظهرت لقطات حية انبثاقات صغيرة من الحمم البركانية قادمة من الشق الجديد.