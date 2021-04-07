عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استمرار ثوران بركان أيسلندا .. فيديو

بركان
بركان

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها اندفاع البخار والحمم البركانية من شق جديد في بركان أيسلندي بدأ بالثوران الشهر الماضي، مما أدى إلى إجلاء مئات الزوار الذين كانوا متواجدين لرؤية المشهد.

وكان الشق الجديد، الذي رصدته طائرة هليكوبتر لمشاهدة معالم المدينة لأول مرة، يبلغ طوله حوالي 500 متر ويتمركز بحوالي كيلومتر من موقع الثوران الأصلي في وادي جيلدينجا.

وأعلن قسم إدارة الطوارئ الأيسلندي عن إخلاء فوري للمنطقة مع التأكيد على عدم وجود خطر وشيك على الحياة بسبب بُعد الموقع عن مسارات التنزه الشهيرة.


وأظهرت لقطات حية انبثاقات صغيرة من الحمم البركانية قادمة من الشق الجديد.

ثوران بركان بركان أيسلند بركان آيسلندا الثائر حمم بركانيه

ترشيحاتنا

كيد النساء.. ماذا فعلت منافسة لملكة جمال سريلانكا لتتسبب في إصابتها.. فيديو

لو مسافر .. أفضل النصائح لقائدي السيارات عند الرحلات الطويلة

قيمة كفارة الإفطار في رمضان بالمال 2021 ومعيار تحديدها.. الإفتاء ترد

قصة الطفل التشادي المولود داخل طائرة تهبط اضطرارياً بمطار أسوان الدولي

لبنان .. اتصال بين عون والأسد بشأن ترسيم الحدود البحرية

مش محتاجة شهرة .. رد حاسم من الزوجة الثانية لـ سعد الصغير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث للميت قبل 40 يوما من وفاته؟ .. 3 علامات تنذر باقتراب الموت

سعر البنزين الجديد.. تغيير الأسعار خلال ساعات| تفاصيل

رئيس الوزراء : تطبيق الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية

السعودية .. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن بنك مصر

تعطل سفينة أخرى ترفع علم اليونان بالمجري الملاحي لـ قناة السويس

آذونى بكل سهولة.. ماذا قالت أسما شريف منير بعد انفصالها عن زوجها

إثيوبيا تتجاوز الخطوط الحمراء| هاني رسلان : أديس أبابا لا تعي ما تفعله وتدفع بـ المنطقة للهاوية

أول تعليق أمريكي على فشل مفاوضات سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

المزيد