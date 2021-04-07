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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن عبد العزيز يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

أيمن عبد العزيز
أيمن عبد العزيز

قال  أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، إنه رحل عن الفريق الأبيض لسبب أخلاقي، مشيراً إلى أنه يجب أن يقود النادي شخص واحد.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار: "لاعبو الزمالك القدامي عليهم دور كبير في دعم النادي في الوقت الحالي، مرتضي منصور كان يتخذ قراراته بمفرده وهو الأنسب لرئاسة نادي الزمالك، ويجب أن يقود شخص واحد وينفذ قراراته بدون استشارات من أحد".

وأردف: "تم توجيه الشكر لي في نادي الزمالك، بسبب أخلاقي، وأنا كنت مخطئاً في أحدهما، الأول عندما قمت بالاعتداء على أحد ناشئي الزمالك بسبب حديثه غير اللائق معي".

واختتم عبد العزيز تصريحاته: "السبب الثاني عندما أتى أحمد عيد لاعب الفريق لمشاهدة مباراة لفريق الناشئين وكنت أعلم أنه قادم ليهزر مع أصحابه في الفريق، وطلبت منه مغادرة الملعب، ولكنه زعل وأحد أعضاء الجهاز الفني في الزمالك أخذه وذهبوا لرئيس الزمالك لشكواي".

الزمالك أيمن عبد العزيز ميدو برنامج اوضة اللبس الدوري المصري

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