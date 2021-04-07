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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد عيد : المال ليس كل شيء .. عقود اللاعبين لا تتجاوز الـ17 مليوناً

خالد عيد
خالد عيد

قال خالد عيد  المدير الفني للفريق الأول بنادي غزل المحلة، إن ناديه لم يتعاقد مع لاعبين كُثر خلال فترة الانتقالات للموسم الحالي ولكن صعدوا ناشئين جيدين.

وأضاف خالد عيد، خلال مداخلة هاتفية بفضائية أون تايم سبورت، مساء يوم أمس الثلاثاء: "أخبرت اللاعبين الذي كانوا مع الفريق عند الصعود بأنهم لن يرحلوا وأنني واثق من قدراتهم وقدرتهم على عمل اسم لهم بالدوري وكنت أحمسهم حتى لا يقلقوا من المباريات وأخطرهم بأن لاعبي الأهلي والزمالك كانوا مثلهم ثم انتقلوا لأندية كبيرة".


وتابع المدير الفني لفريق غزل المحلة: "عقود الفريق مجتمعة تُقدر بـ 17 مليوناً ولم ندفع في الصفقات سوى في لاعبين وهما إسلام فؤاد دفعنا لناديه 400 ألف جنيه وحارس المرمى عمرو شعبان دفعنا لناديه 300 ألف جنيه ولدينا عقود بالنادي تصل إلى 850 و 750 ألف جنيه في الموسم".

وأتم خالد عيد تصريحاته بتوجيه الشكر لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق على دعمه للفريق، قائلاً: "يدعم الفريق ويصرف المكافآت للاعبين وعقد اجتماعاً معنا في فترة التوقف وقال إنه يحرص على الاستقرار وأن اللاعبين لن يرحلوا وأعطاهم الأمل بوجود شركة للكرة وبإمكانية إضافتنا للاعبين آخرين".

ويحتل نادي غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة جمعهم من 17 جولة.

خالد عيد غزل المحلة الدوري المصري الأهلي والزمالك أون تايم سبورت

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