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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلاوية تمنوا الفوز له

الأهلاوية تمنوا الفوز له .. سألنا الجمهور : هل تتوقع صعود الزمالك لدور الـ 8 في أفريقيا .. فيديو

هل تتوقع صعود الزمالك
هل تتوقع صعود الزمالك لدور الـ 8 في أفريقيا

‎يعيش جمهور الزمالك، حالة من التأهب الشديد، منذ فوز الفريق على مولودية الجزائر بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبات الزمالك يحتاج الفوز على تونجيث بمباراة الجولة السادسة والأخيرة يوم السبت المقبل، وأيضا لفوز الترجي على المولودية لضمان التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فوز الزمالك وحده لا يكفي لصعود الفريق لربع النهائي، فمنذ أن حقق الأبيض جانباً من المهمة وفاز على المولودية في الجزائر والجماهير تتكهن بموقف الزمالك من الصعود.

 

‎البعض رفع راية التفاؤل والآخر لا يعتقد أن يهزم الترجي فريق المولودية ويساعدهم على تحقيق حلم التأهل.

 

رصدت عدسة “صدى البلد” توقعات الجماهير لصعود الزمالك فى دور الـ 8 فى أفريقيا.

قال أحمد سيد، أحد الجماهير، إن أداء الزمالك أمام مولودية الجزائر كان قوياً وإذا فاز الأهلى لا يهم ولكن المهم أن دوري أبطال أفريقيا تأخذه مصر.

أكد هشام خالد أن الفوز بإرادة الله والاعتماد على أداء اللاعبين ولكن أداء الزمالك أمام المولودية يوحى بفوزه المحتم.

وأوضح جمال حسين أحد الجماهير أن أداء الزمالك الفترة الأخيرة كان جيدا بشكل ملحوظ وعلى الرغم من أنه أهلاوى إلا أنه يتمنى فوز الزمالك ويتوقع أن يتغلب الترجى على مولودية الجزائر ويقوم باللعب مع الزمالك.

تابع سيد ممدوح أحد الجماهير قائلاً إن أداء الزمالك تحسن بشكل كبير ظهر فى المباراة الأخيرة ويتوقع تأهله إذا هزم الترجى المولودية.

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