في عيد ميلاد أميرة العايدي .. تعرف على والدتها الفنانة المعتزلة

من أسرة فنية

تحتفل اليوم الأربعاء 7 أبريل، الفنانة أميرة العايدى، بعيد ميلادها الـ 48، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1973، وبدأت مسيرتها الفنية مع بدايات التسعينيات من خلال فيلم الشجعان.



تزوجت أميرة العايدى من الفنان الراحل وائل نور، وانفصلا بعد أن أنجبا طفلين، وما لا يعرفه الجمهور أن والدتها هى الفنانة عزيزة راشد.



عزيزة راشد، التقت المنتج والمخرج عبد القادر العايدي، حيث تقاربا معا فنيا ومهنيا ونتج عن هذا التقارب زواجهما ليكونا معا ثنائيا زوجيا وفنيا ناجحا، فقد أنتج لها عددا من الأعمال نقلتها إلى صفوف النجوم الشهيرة.



وأنجبت عزيزة راشد من زوجها الفنانة الشابة أميرة العايدي، حيث ورثت حب الفن من والديها، فكان والدها رغم عشقه للفن، إلا أنه لم يكن يشجع ابنته على الانخراط في هذا المجال الشاق، ما جعلها تلتحق بكلية الحقوق إرضاءً له.

وتوسم المخرج والمنتج طارق العريان، في أميرة العايدي فنانة واعدة حتى أسند إليها أول بطولة لها، ولكن تشاء الأقدار أن يرحل والدها قبل الانتهاء من تصوير الفيلم.

