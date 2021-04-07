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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أسرة فنية

في عيد ميلاد أميرة العايدي .. تعرف على والدتها الفنانة المعتزلة

اميرة العايدي
اميرة العايدي

تحتفل اليوم الأربعاء 7 أبريل، الفنانة أميرة العايدى، بعيد ميلادها الـ 48، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1973، وبدأت مسيرتها الفنية مع بدايات التسعينيات من خلال فيلم الشجعان.
 

تزوجت أميرة العايدى من الفنان الراحل وائل نور، وانفصلا بعد أن أنجبا طفلين، وما لا يعرفه الجمهور أن والدتها هى الفنانة عزيزة راشد.
 

عزيزة راشد، التقت المنتج والمخرج عبد القادر العايدي، حيث تقاربا معا فنيا ومهنيا ونتج عن هذا التقارب زواجهما ليكونا معا ثنائيا زوجيا وفنيا ناجحا، فقد أنتج لها عددا من الأعمال نقلتها إلى صفوف النجوم الشهيرة.
 

وأنجبت عزيزة راشد من زوجها الفنانة الشابة أميرة العايدي، حيث ورثت حب الفن من والديها، فكان والدها رغم عشقه للفن، إلا أنه لم يكن يشجع ابنته على الانخراط في هذا المجال الشاق، ما جعلها تلتحق بكلية الحقوق إرضاءً له. 

 

وتوسم المخرج والمنتج طارق العريان، في أميرة العايدي فنانة واعدة حتى أسند إليها أول بطولة لها، ولكن تشاء الأقدار أن يرحل والدها قبل الانتهاء من تصوير الفيلم. 
 

اميرة العايدي الفنانة أميرة العايدى عيد ميلاد عيد ميلاد أميرة العايدى عيد ميلاد عزيزة راشد

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