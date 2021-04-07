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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول صاحبه : “  ما حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر" ؟

ردت لجنة الإفتاء قائلة أن قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر الأمر فيه واسع، وقد ورد الأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم﴾ [النساء: 103].

 والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّدُه في الشرع، فمَن شاء جَهَرَ ومَن شاء أَسَرَّ؛ لأن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه.

هل التسبيح يكون عقب الصلاة المفروضة أم بعد صلاة السُّنة البعدية؟

تلقت دار الإفتاء المصرية  سؤال يقول صاحبه: "هل التسبيح يكون عقب الصلاة المفروضة أم بعد صلاة السُّنة البعدية؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: الأصل أن الوقت المفضل والمختار للتسبيح يكون بعد الصلاة المفروضة مباشرة.

وأضاف "أمين الفتوى" أما إذا كان هناك عذر أو أن الإنسان صلى الفرض وبعده السنة مباشرة، وسبح بعدها، فهذا جائر، ولا يوجد مانع.

وفى سياق متصل قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن التسبيح لا يكون إلا بعد الصلاة مباشرة ولم يرد في الشريعة أن التسبيح بعد
ركعتي السنة وإنما قال النبي "من قال دبر كل صلاة" وهذا معناه عقب الصلاة
مباشرة.

وتابع: نجد بعض المصلين يؤجل التسبيح إلى ما بعد ركعتي السنة وهذا لم يرد به نص أو دليل، كما أن التسبيح لا يشترط فيه الطهارة فلو أن شخص أنهى صلاته وإذا به يسبح فانتقض وضوءه فلا حرج في ذلك فليكمل تسبيحه ، لأنه لا يشترط فيه الوضوء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على
كل حال.

هل يجوز الصلاة بعد سماع أول الأذان

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الصلاة بعد سماع أول الأذان، أي قبل نهاية الأذان لو كنت مستعجلا.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،قائلا:إن الأذان ليس إلا إعلاما بدخول وقت الصلاة ، فالمؤذن يرفع الأذان في إشارة إلى دخول وقت الصلاة.

 

وأشار إلى أن الأذان قد لا يرفع وبالتالي لا يمنع ذلك من دخول وقت الصلاة، منوها بأنه بمجرد قول المؤذن "الله أكبر" تجوز الصلاة مباشرة.

 

وذكر أن البعض يضيق على نفسه بالانتظار إلى قول المؤذن "حي على الصلاة" وهذا لا صحة فيه.

 

 

 

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