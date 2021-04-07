مصطفى قمر بالجيتار وبشرا ترقص .. صدى البلد فى كواليس مسلسل فارس بلا جواد

حضر صدى البد ، اليوم ، كواليس تصوير مسلسل فارس بلا جواز للفنان مصطفى قمر .

وظهر الفنان مصطفى قمر وهو يعزف الجيتار وترقص بالجلباب ، كما ظهرت اجواء الفرح والتعاون بين افراد عمل المسلسل .

القصة مسلسل فارس بلا جواز



مسلسل فارس بلا جواز تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال حلقات منفصلة متصلة حول شاب يدعى فارس يتعرض لبعض الظروف الخارجة عن إرادته، والتى تجبره للبحث عن عروسة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج فى كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل، حيث أن العمل يشهد كثيرا من المطاردات الغرامية والتى طالما برع فيها مصطفى قمر خلال الأعمال التى قدمها وخاصة الأعمال الرومانسية.

الأبطال مسلسل فارس بلا جواز

مسلسل فارس بلا جواز يشارك فى بطولته بجانب مصطفى قمر كل من بشرى وبيومى فؤاد ومى كساب وسليمان عيد ومى سليم وويزو وشيرى عادل وندى موسى، وهو من تأليف فداء الشندويلى ومدير تصوير تامر جوزيف، إخراج معتز حسام، ويظهر فى العمل عدد من ضيوف الشرف الذين يشاركون فى المسلسل ولعل من أبرزهم تيام مصطفى قمر الذى يشارك فى حلقتين فقط، ويقدم دور صعيدى، وأوس أوس، ويغنى مصطفى قمر تتر العمل بجانب مطرب آخر.

البرومو مسلسل فارس بلا جواز

تم طرح برومو مسلسل فارس بلا جواز منذ ايام قليلة، وظهر فيه عدد من أبطال العمل، ووهو عبارة عن مشهد حفل زفاف، ويفاجئ الجميع بهروب مصطفى قمر أو فارس من الفرح، وهو أمر يدهش الحضور، وقد جذب البرومو عدد من محبى مصطفى قمر حيث حقق عبر اليوتيوب ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

قنوات العرض لمسلسل فارس بلا حواز

ينتظر عرض مسلسل فارس بلا جواز بعدد من القنوات الفضائية العربية الى جانب قنوت صدى البلد .