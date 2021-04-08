مسئولو " الإسكان" يتفقدون الوحدات السكنية ومشروعات المرافق والطرق بمدينة السادات

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد مشروع تنفيذ 1740 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بحى الفردوس، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الاسكان الاجتماعى، حيث وجهوا تعليمات للشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من تشطيب عمارات نموذج غرفتين + صالة، وكذا الانتهاء من أعمال التشطيبات الخارجية لنموذج عمارات 3 غرف + صالة، وإنجاز أعمال الرصف الخاصة بالحي فى أسرع وقت ممكن.

كما تفقد مسئولو الوزارة، تفقد 4060 وحدة سكنية بحي النور جزء منها ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعى، والجزء الآخر ضمن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تفقدوا مباني الخدمات الجاري تنفيذها بالحي، وتشمل " مدرسة تعليم أساسى ، وحدة صحية ، سوق تجارية ، ملعب ثلاثي ، مبنى حضانة "، بنسب إنجاز بلغت نحو 85%.

وشلمت الزيارة متابعة تجهيزات محطة المعالجة الميكانيكية للاطمئنان على جميع مكوناتها استعدادا للتشغيل الجزئي للمعالجة الثنائية.

كما تفقد مسئولو الوزارة أعمال تنفيذ طريق الأمن الغذائى الذى يربط منطقة الأمن الغذائى والقطاع " C " والمنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي بطول 2.5 كيلو متر، وبدء أعمال رفع كفاءة طريق المنطقة الصناعية الأولى.

وأثنى المهندس كمال بهجات على الجهد المبذول من أجل الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي فى الوقت المحدد لها.

وأوضح المهندس علاء منيع أهمية طريق الأمن الغذائى الذى يحقق سهولة الربط المباشر للمنطقة الصناعية بطريق القاهرة/إسكندرية الصحراوى، حيث يزيد هذا الطريق من سرعة نقل وشحن كافة الخدمات اللوجستية لتلك المنطقة.

وأضاف رئيس الجهاز أن محطة معالجة الصرف الصحي تعمل بنظام التهوية المطولة وتبلغ طاقتها الإنتاجية 40 ألف م3/يوم " '20 الف م3 / يوم معالجة ثنائية و20 الف م3 / يوم معالجة ثلاثية" بتكلفة استثمارية 223 مليون جنيه، وتخدم المحطة رى الغابات الشجرية بمساحة 3000 فدان، بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة ثلاثيا في رى المسطحات الخضراء لعدد 36 منطقة سكنية. ​