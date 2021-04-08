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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شركة بترول تهدى مطروح أجهزة طبية للمستشفيات

صدى البلد

أهدت شركة بترول محافظة مطروح أجهزة مناظير منهاةمنظار جراحة عامة لعدد من التخصصات الطبية لتوزيعها على المستشفيات بقيمة 6.2 مليون جنيه.

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واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس رئيس مجلس إدارة االشركة  والوفد المرافق له وذلك لإهداء المحافظة أجهزة المناظير  لتوزيعها على مستشفى مطروح العام في إطار المشاركة المجتمعية الفعالة للشركة .

 

جاء ذلك بحضور  الدكتور وائل نبيل عميد كلية طب الإسكندرية والدكتور باسم نشأت مدير إدارة المستشفيات جامعة الإسكندرية ونخبة من أطباء جامعة الإسكندرية والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من قيادات الشركة .

ووجه محافظ مطروح الشكر للشركة  لجهودها لخدمة المجتمع المحلى والمساهمة بالتعاون مع محافظة مطروح في دعم منظومة الصحة للارتقاء بكافة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة مطروح متمنيا مزيد من التعاون وتعزيز المشاركات المجتمعية للشركة لدعم المشروعات ذات النفع العام بالمحافظة بعدد من المجالات بالمحافظة.
 

درع مطروح لشركة خالدة


في نهاية اللقاء أهدى محافظ مطروح درع المحافظة لرئيس الشركة تقديرا لدورها المجتمعي الهام ودرع المحافظة لعميد كلية طب إسكندرية كما أهدى شهادات تقدير لنخبة من الأطباء بجامعة الإسكندرية لتعاونهم الدائم في دعم الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.
 

قافلة طبية بمدينة الحمام


من ناحية أخرى نظمت مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية مجانية بقرية ٢٤ البنجر بمدينة الحمام يومي الأربعاء والخميس ٧، ٨ أبريل الجاري متوفر بها كافة التخصصات الطبية وكافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان لتقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة.

وقد لاقت القافلة إقبال كبير من المواطنين بمدينة الحمام لتوقيع الكشف الطبي عليهم وإجراء التحاليل وصرف العلاج اللازم من موقع القافلة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار أعمال القوافل الطبية لخدمة أبناء مطروح تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والذي يقوم بإزالة أي عقبات لوصول القافلة إلى أقصى النجوع الصحراوية.

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محافظ مطروح اخبار مطروح اجهزة طبية

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