خوفا من الأمراض .. أهالى قرية الجبلاو فى قنا يشكون انتشار الناموس والذباب

استغاث المواطن حماده حسبو المقيم قرية الجبلاو محافظة قنا في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الذباب والبعوض و الناموس بالمنطقة بصورة كبيرة مما يعرضهم الى خطر الاصابه بالامراض خصوصا فى ظل جائحة كورونا .

ويقول فى رسالته : نعانى من انتشار الناموس بالمنطقة بصورة كبيرة وهو ما يؤثر على حياة الاهالى خشية ان يكون سببا فى نقل الامراض بينهم خصوصا فى ظل جائحة كورونا

وأضاف الدبان منتشر الأيام دي بطريقة رهيبة ومش راضي يتهش وقامنا بتقديم عدة شكاوى الى الوحدة المحلية لامكانية رش الشوارع بالمبيدات للقضاء عليه دون جدوى.

وأشار أنّ الذباب المنزلي مسؤول عن 65 مرضا على الأقل، كما أنّه حامل لأمراض الإسهال والتهابات الجلد والعين بالإضافة خطر الأصابة بمرض كوليرا و التهاب الملتحمة و مرض السل و حمى التيفود و التهاب المعدة والأمعاء و السالمونيلا

مناشدين مسئولين وزير التنمية المحلية توجيه حملة لمكان الشكوى وتطهيرها عبر سيارات رش الحشرات للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.



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