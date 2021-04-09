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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. الصحة توجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا

صدى البلد

شددت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس، على ضرورة أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد ارتفاع الإصابات في البلاد.

ونقلت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، عن عضو الفريق الطبي الإعلامي ل‍وزارة الصحة، ربى فلاح حسن، في بيان، أن "الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات يحتم وجوب أخذ لقاح كورونا الذي أصبح من الضروري أخذه لتقليل الأعداد المتزايدة".

وطالبت الصحة العراقية بـ "عدم الاستماع وتصديق الشائعات المغرضة التي تهدف إلى تخويف المواطنين، وعزوفهم عن تلقي اللقاح، ونشر معلومات خاطئة غير علمية وغير دقيقة فيما يخص اللقاح وربطه مع ارتفاع أعداد الإصابات".

ولم تكتف الصحة العراقية بذلك، بل أشارت إلى أنه "لا توجد أسس علمية للاعتقاد بأن الذي يتلقى اللقاح يكون حاملا للفيروس وناقلا له، ولا بد من حجره وغيرها من الإشاعات التي تشكك باللقاحات".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي إرشادات بذلك، ولا حتى الوكالات العالمية المختصة بلقاح كورونا، منوهة إلى أن كل دول العالم التي أعطت اللقاح بالملايين لمواطنيها، لم تتخذ مثل هذا الإجراء"، مؤكدة أن "جميع اللقاحات التي وصلت إلى العراق والتي ستصل هي آمنة وفعالة ومقرة من قبل منظمة الصحة العالمية".

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