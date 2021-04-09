وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب الأمل بمدينة ١٥ مايو

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، مركز شباب الأمل بمدينة ١٥ مايو بحضور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى.

ويتضمن مركز شباب الأمل بمدينة ١٥ مايو ملعب نجيل الصناعي، ملعب متعدد الأغراض ، ٢ ملعب للتنس الأرضي، حمام سباحة للأطفال، حمام سباحة نصف أوليمبي، مبنى إجتماعي للأعضاء.



وأكد أشرف صبحي، أن ذلك يأتي في ظل إستراتيجية الدولة والمعنية ببناء الإنسان المصري في مختلف الجوانب الرياضية والاجتماعية والثقافية.

يأتي ذلك ضمن جولة وزير والشباب والرياضة التفقدية لمحافظة القاهرة والتي تتضمن افتتاح مجموعة من المنشآت الرياضية والشبابية بمراكز شباب وأندية المحافظة.

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