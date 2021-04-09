مطرانية طنطا تحتفل بذكرى الميلاد السمائي الرابع لشهداء طنطا الأبرار في أحد الشعانين.
تحتفل إيبارشية طنطا اليوم بذكري الميلاد السمائي الرابع لشهداء طنطا الأبرار شهداء أحد الشعانين.
كما أقيمت قامت صلوات القداس الالهي من كاتدرائية مارجرجس والشهداء الابرار بطنطا اليوم الجمعة ٩ ابريل
بحضور نيافة الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها ولفيف من اباء الايبارشية والشمامسة واسر الشهداء
والجدير بالذكر انه تم تفجير الكنيسة اثناء قداس احد الشعانين ٩ ابريل عام ٢٠١٧ بحادث ارهابي اليم اظفر عن اصابة الكثير من شعب الكنيسة واستشهاد ثلاثون من ابنائها