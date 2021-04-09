بعد ختام المباحثات.. روسيا تعلن تطورات اجتماع فيينا بشأن اتفاق إيران النووي

أعلن مندوب روسيا في اجتماع فيينا الخاص ببحث الاتفاق النووي الإيراني، أن لجنة الاتفاق ستنعقد الأسبوع المقبل للحفاظ على الزخم الإيجابي.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد مبعوث الصين أن مباحثات فيينا ستستأنف الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن كل الأطراف اتفقت على ضرورة استكمالها لإعادة طهران وواشنطن للالتزام ببنود الاتفاق النووي.

وحسب شبكة "روسيا اليوم"، أكد مندوب موسكو الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة في العاصمة النمساوية في فيينا قد اختتم.

وأضاف: "استعرضت أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة، نتائج العمل الذي أداه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وأعربت عن ارتياحها إزاء التقدم الأولي الذي تم إنجازه".

ولفت إلى أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعا جديدا الأسبوع المقبل في مسعى لـ"تعزيز الزخم الإيجابي".