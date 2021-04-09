الأهلي ينعى طارق الصغير مدير جهاز السباحة التوقيعية والغطس

أعلن النادي الاهلي وفاة طارق الصغير مدير جهاز السباحىة التوقيعية والغطس اليوم بعد مسيرة حافلة من العطاء والإخلاص والتفاني داخل القلعة الحمراء .

وقال الأهلي في بيان رسمي ان محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى؛ الكابتن طارق الصغير، مدير جهاز السباحة التوقيعية والغطس بفرع النادي بمدينة نصر، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

و«إنا لله وإنا إليه راجعون».