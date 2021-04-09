رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية سريلانكا لسلطان عمان

تلقّى السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان رسالة خطيّة من دولة ماهيندا راجاباكسا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

تسلّم الرسالة أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان،وذلك أثناء استقباله بمكتبه صباح اليوم أجيث نيفارد كابرال وزير الدولة للمال وسوق رأس المال وإصلاحات المؤسسات الحكومية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودّية واستعراض العلاقات الثنائيّة الطيّبة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

حضر المقابلة الأمين العام والمستشاران بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والسفير عمر ليبي أمير أجود سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية المعتمد لدى السلطنة.