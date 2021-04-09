أول تعليق لـ إيران بعد التقدم في مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، استعدادها لاستكمال المفاوضات بجدية حول الاتفاق النووي.

ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، أكد رئيس الوفد الإيراني باجتماع فيينا عباس عراقجي، رغبة طهران في مواصلة التعاطي الجاد في ضوء الإرادة السياسية والجدية لدى الأطراف الأخرى، داعيا إلى ضرورة الغاء كامل الحظر الأمريكي كخطوة مهمة لإحياء الاتفاق النووي.

وشدد عراقجي على أن توقف إيران عن إجراءاتها التي اتخذتها لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وعودتها إلى الالتزام الكامل بالاتفاق يأتي بعد مضي فترة التأكد من الغاء الحظر.

وكان مبعوث الصين للمحادثات النووية الإيرانية في فيينا، أكد في وقت سابق اليوم الجمعة، أن المباحثات تسير في الاتجاه الصحيح والأطراف تعمل على تضييق حدة الخلافات.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال مبعوث الصين إن مباحثات فيينا ستستأنف الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن كل الأطراف اتفقت على ضرورة استكمالها لإعادة طهران وواشنطن للالتزام ببنود الاتفاق النووي.

وأوضح مندوب روسيا في اجتماع فيينا الخاص ببحث الاتفاق النووي الإيراني، أن لجنة الاتفاق تنعقد الأسبوع المقبل للحفاظ على الزخم الإيجابي.

وحسب شبكة "روسيا اليوم"، أكد مندوب موسكو الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة في العاصمة النمساوية في فيينا قد اختتم.

وأضاف: "استعرضت أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة نتائج العمل الذي أداه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وأعربت عن ارتياحها إزاء التقدم الأولي الذي تم إنجازه".

ولفت إلى أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعا جديدا الأسبوع المقب في مسعى لـ"تعزيز الزخم الإيجابي ".