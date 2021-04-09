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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للرجال .. مصمم أزياء يكشف أحدث صيحات موضة البدل

صدى البلد

يحتار الكثير من الرجال عند حضور حفلات الزفاف  والمناسبات في اختيار صيحات البدل التي تتناسب مع قوامه بالأخص إذا كان صديق العريس فيرغب في الحصول على إطلالة مميزة.

 

قال مؤمن عوض مصمم البدل الرجالي، أن يفكر بعض أصدقاء العريس في لون موحد، يمكن ارتداؤه في حفل الزفاف، وربما يرتدون اللون الأبيض، الذي لا يصلح سوى للعريس.

 

أحدث صيحات البدل 

الأسود


يعد اللون الأكثر كلاسيكية على الإطلاق، لكن لا يمكن اختياره في ليالي الصيف الحارة، فعليك أن تعرف الوقت الذي يمكنك فيه ارتداء هذه البدلة السوداء، أما إن كانت المناسبة مرتبطة بأصدقاء العمل، فعليك ارتداؤها.

 

الأزرق


لون مناسب، يليق بالمناسبات التي لا يمكن ارتداء الأسود فيها، يمكنك إضافة حذاء أسود مناسب لهذه البدلة، واستخدام "الجاكيت" الخاص بها في الحياة اليومية مع سروال "جينز" أيضًا.

 

الرمادي


لا تخلو خزانة الرجال من بدلة رمادي، فهو اللون الأمثل في كل المناسبات الرسمية وغير الرسمية، يمكن ارتداؤه في حفل زفاف واجتماع وعشاء عمل وغيرها.

 

البني


من المقبول ارتداء بدلة بنية اللون عند حضور حفل الزفاف، ويناسبه قميص ناصع البياض، وبذلك ستبدو إطلالتك فخمة.

 

المخطط


لا مانع أيضًا من ارتداء بدلة مخططة بخيوط رفيعة على اللون الأزرق والرمادي والبني، لكن تجنب ارتداء البدل السوداء المخططة، حيث تبدو غير مقبولة.

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