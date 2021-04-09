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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القوى العاملة: توفير 25 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بجدة

صدى البلد

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، وفر 25 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بمنتجع حياة شرما السياحي بمدينة تبوك براتب ٢٠٠٠ ريال، بالإضافة إلي المميزات الأخرى .

وقال الوزير : إن ذلك يأتى فى ضوء جهود مكتب التمثيل العمالى بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى. 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة :إنه بتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود لبيب بالتفاوض مع بمنتجع حياة شرما السياحي بمدينة تبوك لتوفير 25 فرصة عمل  بوظيفة عامل نظافة براتب 2000 ريال ، فضلا عن العمل 8 ساعات ، وإجازة أسبوعية ، والحوافز تحدد بعد المقابلة الشخصية.

وترسل السيرة الذاتية علي  [email protected]  واتس اب 0536247674 تليفون 0504555563 

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