محافظ قنا والسفير الإماراتي يؤديان صلاة الجمعة

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الجمعة، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.



وأدى محافظ قنا والسفير الإماراتي، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، واستمعت خلالها للخطبة التى ألقاها الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف، تحت عنوان " على عتبات الشهر الكريم .. بين الأمل والرجاء و حسن الاستعداد ".



جاء ذلك بحضور صالح السعدى، المستشار بالسفارة الإماراتية بالقاهرة، والنائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب والوفد المرافق لهم، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

أعرب محافظ قنا، عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين، و التي تقوم علي المحبة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك نحو تحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا العربية في العديد من المجالات.

و استعرض محافظ قنا، مع السفير الإماراتي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها محافظة قنا، من حيث فرص الاستثمار المتاحة بالمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار، موضحا أن محافظة قنا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا و سياحيا.

من جانبه عبر سفير دولة الإمارات، عن سعادته بأداء الصلاة بمسجد العارف بالله عبد الرحيم القنائي الذي يتمتع بمكانة دينية وسياحية كبيرة حول العالم تجعله من أهم المزارات الدينية السياحية، كما يعد من أكثر المساجد اتقانا في الجانب الهندسي والمعماري.



وأكد سفير الإمارات، مكانة مصر الكبيرة في دعم السلام ونشر معاني التسامح والاعتدال و الخطاب الديني الوسطي.

محافظ قنا وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة

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