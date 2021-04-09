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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرفة الأثاث تطالب بإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استيراد أخشاب بشرق قناة السويس

صناعة - الأخشاب
صناعة - الأخشاب

طالبت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات بضرورة إقامة مراكز لوجيستية ومستودعات بشرق قناة السويس بغرض أن تصبح  مصر تجمع لاستيراد وتجارة الأخشاب الخام  على مستوى العالم.

 

وقال المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث بإتحاد الصناعات إن أسعار خام الأخشاب تشهد زيادة كبيرة بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب عليه.

 

وأضاف المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث بإتحاد الصناعات،أن إنشاء مثل تلك المستودعات والمراكز اللوجيستية يؤدي لتوافر الخشب  بشكل دائم، وانخفاض أسعاره ما ينعكس إيجابا على صناعة الأثاث,

 

وتابع المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث بإتحاد الصناعات:"علاوة على أن وجود هذه المراكز اللوجيستية يعزز من أن تصبح مصر مركزا لتجارة الأخشاب حول العالم ، مثلما هو الأمر في بلجيكا التي أصبحت تجمع تجاري لبيع وتجارة الأخشاب عالميا".


وقال المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث بإتحاد الصناعات إن هناك مساعي للتعاقد  على غابات في إفريقيا توفر لنا الخام بأسعار رخيصة، وربط ذلك بإنشاء تلك  المستودعات، ما يساعد في ضبط أسعار الخام وتوافره.


من جهة أخرى، كشف المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والاثاث بإتحاد الصناعات  عن وجود بعض المشروعات  التي تجري في مصر حاليا  بهدف وجود بديل للمسطحات الخشبية، وذلك من خلال وجود منتجات من  قش الأرز،أو من جريد النخل،  بحانب ما يصنع من مصاصة القصب.

 

وأضاف المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والاثاث بإتحاد الصناعات:"يوجد مصنع في البحيرة وآخر في السادات، علاوة على مصنع في الوادي الجديد لجريد النخل لتحويلها لمسطحات خشبية تستخدم في صناعة الاثاث، مشيرا الي ان هذه المشروعات تأتي كبديل بسبب  ارتفاع اسعار الخام وقلة المعروض، ما  عزز من وجود هذه المشروعات التحويلية والاستفادة من المخلفات الزراعية".

 

وتشير بعض التقارير إلى أن  مصر تستورد بأكثر من 1.5 مليار دولار أخشابا سنويا، منها 1.4 مليار دولار أخشابا لينة، و155 مليون دولار أخشابا صلبة «زان»، فيما تبلغ قيمة و من خشب «الأرو» قرابة 10 ملايين دولار

الأخشاب أحمد حلمى غرفة منتجات الأخشاب منتجات الأخشاب والاثاث الصناعات المهندس أحمد حلمي

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